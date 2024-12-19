Подруга Савицкой сообщила, что модель собиралась в Москву в декабре

Модель Светлана Савицкая, которая скончалась в результате ДТП в Париже, часто бывала во Франции, но в декабре собиралась в Москву. Об этом «Газете.ru» заявила подруга семьи погибшей.

По словам девушки, Савицкая погибла еще 30 ноября. Она жила в Лондоне, но по работе очень часто летала между странами, в том числе несколько раз в год посещала и Францию.

«Я с ней разговаривала за неделю до событий. Она собиралась в декабре в Москву. В Париже скорее всего по модельным проектам или просто на выходные. Она летала очень много, сменяла страны и континенты», — сообщила изданию знакомая модели.

Подруга Савицкой поделилась воспоминаниями о погибшей девушке. Она рассказала, что модель выросла в семье врача и преподавателя вуза. Светлана любила искусство, музыку, жила с «огромной скоростью и жаждой жизни».

«Много училась, много работала, всегда хотела только лучшего и выкладывалась на 1000%. При этом Света всего добилась сама», — заключила подруга погибшей модели.

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в результате несчастного случая. Два автомобиля ехали навстречу друг другу, и, чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на 34-летнюю манекенщицу.

Савицкая сделала успешную модельную карьеру, снявшись для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Кроме того, она записывала песни и работала телеведущей на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Родственники похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.