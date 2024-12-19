Погибшую в Париже модель и телеведущую Светлану Савицкую похоронят в Москве

Российскую модель и телеведущую Светлану Савицкую, погибшую в ДТП в Париже, похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Об это сообщил Telegram-канал Mash .

Известная по своим работам с журналами L’Officiel, Bazaar, Glamour модель погибла в возрасте 34 лет.

Известно, что девушка шла по улице, когда ее внезапно сбила машина, пытавшая избежать столкновения с другим авто.

Кроме карьеры модели, Савицкая записывала песни и работала телеведущей на телеканалах «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Несколькими днями ранее стало известно о гибели бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы.

По предварительным данным, он покончил с собой. На экране мобильного телефона спортсмен оставил послание с просьбой позвонить своей бывшей супруге.