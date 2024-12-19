Российскую модель с обложек Glamour и Bazaar насмерть сбили в Париже

StarHit: модель Светлана Савицкая умерла в Париже под колесами автомобиля

В Париже умерла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Родственники похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил StarHit .

Знакомая 34-летней манекенщицы сообщила, что произошел несчастный случай. Два автомобиля ехали навстречу друг другу. Пытаясь избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на Савицкую.

Церемония прощания с моделью пройдет 23 декабря. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Савицкая сделала успешную модельную карьеру, снявшись для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Кроме того, она записывала песни и работала телеведущей на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

В октябре умерла звезда шоу «Холостяк» и героиня журнала Playboy Вероника Мурашкина. Она страдала болезнью легких и не дождалась трансплантации.