Женщин предостерегли от переписок с «Брэдом Питтом»

Фанатов голливудской звезды Брэда Питта предупредили о мошенниках, действующих в соцсетях от его имени и выманивающих десятки тысяч евро. Об этом порталу Entertainment Weekly сообщил представитель актера.

Он отметил, что злоумышленники очаровывают женщин и потом вынуждают переводить денежные средства.

«Ужасно, что мошенники пользуются связью знаменитостей с поклонниками. Но все это напоминает нам, что отвечать незнакомцам в интернете нельзя, особенно если речь идет об актерах, которые не ведут аккаунты в социальных сетях», — сказал представитель звезды.

Ранее стало известно, что жительница Франции ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла 830 тысяч евро. Свои финансовые проблемы «актер» объяснял женщине блокировкой счетов в банке из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Ранее мошенники в США украли у пенсионерки дом и деньги, представившись Киану Ривзом.