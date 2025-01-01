Оставил без денег и жилья. Мнимый Киану Ривз развел американку по телефону

В США мошенники украли у пенсионерки дом и деньги, представившись Киану Ривзом

Пенсионерка из Сан-Диего стала жертвой телефонных мошенников, которые представились Киану Ривзом. Женщина осталась без дома и накоплений, сообщил портал Yahoo.

Полиция допустила, что в деле могли быть замешаны украинцы. Преступники действовали по определенному сценарию: сначала позвонили, нелепо изображая голос актера. Таким образом они хотели ввести американку в заблуждение и напугать.

Когда у мошенников получилось, они отправили трогательное сообщение от имени Киану Ривза. Якобы артист писал, что ему жаль и стыдно, что пенсионерку пытались обмануть, прикрывшись им.

Спустя несколько дней между женщиной и псевдоактером началась романтическая переписка. В итоге преступники получили доступ к ее карте и персональным данным. После вывода больше 60 тысяч долларов они заставили американку переписать дом на подставное лицо. Теперь она вынуждена жить в машине.

По одной из версий, номера, с которых преступники связывались с жертвой, принадлежат представителям украинской общины из Сан-Диего. Расследование продолжается.

Ранее пенсионерка из Красноярского края оформила кредит на 75 тысяч рублей, чтобы помочь новому возлюбленному из Италии. Мужчина оказался мошенником с сайта знакомств.