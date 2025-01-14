Француженка ушла от мужа к фейковому Брэду Питту и потеряла 830 тысяч евро

Француженка рассказала, что завела аккаунт в социальной сети в 2023 году. Она начала переписку с мужчиной, представившимся Питтом. «Актер» вел вежливые беседы и отправлял ей подарки в виде украшений и сумок, но, чтобы их получить, женщине нужно было заплатить таможенный сбор в пять тысяч евро.

Энн призналась, что мошенник ее очаровал на фоне ухудшающихся отношений с мужем-миллионером. В какой-то момент мнимый Брэд Питт попросил у француженки деньги на лечение рака почки. Свои финансовые проблемы он объяснил блокировкой счетов в банке из-за развода с Анджелиной Джоли. Всего женщина перевела мошеннику около 830 тысяч евро.

Ранее в США мошенники украли у пенсионерки дом и деньги, представившись Киану Ривзом.