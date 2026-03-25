Жених Лерчек заявил, что она уже самостоятельно передвигается

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) начала самостоятельно передвигаться. Об этом ее жених, хореограф Луис Сквиччиарини сообщил в Instagram*.

«Я ей очень горжусь — она уже неделю без сильнодействующих обезболивающих», — добавил он.

По его словам, Лерчек проявила стойкость. Он также ответил на сообщения, что блогер ослепла на правый глаз во время лечения. Сквиччиарини уточнил, что Лерчек потеряла зрение из-за метастазов, но близкие надеются, что оно восстановится. Уже сейчас девушка может видеть этим глазом наполовину.

Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Она уже прошла первую химиотерапию и иммунную терапию.

Ранее адвокат Лерчек Олег Бадма‑Халгаев заявил, что смягчение ограничений может помочь ей выздороветь. Суд отпустил блогершу из-под домашнего ареста, запретив определенные действия и общение с определенными лицами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.