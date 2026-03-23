Заболевшая раком блогер Лерчек ослепла на правый глаз

Сквиччиарини: ослепшая на правый глаз Лерчек прошла химию и иммунную терапию

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) ослепла на правый глаз. Об этом в Instagram* сообщил отец ее ребенка и тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

По его словам, Чекалина уже прошла первую химиотерапию и иммунную терапию, скоро начнут вторую. Всего ей предстоит пройти девять процедур.

«Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», — написал он.

Ранее адвокат Юлия Лысановская сообщала, что Чекалина практически не может передвигаться без посторонней помощи.

Блогер родила четвертого ребенка в конце февраля. Тогда же девушке диагностировали рак желудка четвертой стадии.

После выхода из-под домашнего ареста Чекалина выплатила налоговой более 175 миллионов рублей, полностью погасив свою задолженность перед ФНС.

