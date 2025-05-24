Жена звезды «Полицейского с Рублевки» показала новорожденного сына

После рождения сына жена актера Александра Петрова Виктория решила не становиться затворницей. Она показала в Instagram* прогулку с грудным ребенком по Москве.

Молодая мать собрала волосы в пучок, прикрыла глаза солнцезащитными очками, надела черную майку, светлые джинсы классического кроя, серый удлиненный кардиган и красные балетки. Сначала она прошлась с коляской по улицам, затем посидела с Федором в кафе.

«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», — написала Петрова.

На один из снимков попало лицо маленького Федора. Пока непонятно, на кого из родителей он похож — мальчик родился в апреле и еще слишком мал. Петрова уже выходила в свет после появления ребенка. Она сопровождала мужа на вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 13 мая.

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