Актер Александр Петров впервые стал отцом

Актер Александр Петров и его жена Виктория впервые стали родителями. Эту новость подтвердила мама артиста Алевтина Анатольевна в беседе со StarHit .

По информации издания, у супругов родился сын. Родительница Петрова поблагодарила журналистов за поздравления с пополнением в семье. Сам актер на связь с публикой пока не выходил.

Александр и Виктория поженились в сентябре 2023 года. По словам артиста, он мгновенно понял, что встретил свою единственную, поэтому не стал тянуть с предложением руки и сердца.

В декабре 2024-го пара объявила, что ждет ребенка. Супруги опубликовали совместный снимок в социальных сетях, на которых был заметен округлившийся живот девушки.

Ранее стал известен дневной гонорар Александра Петрова в театре и кино. Актер получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день.