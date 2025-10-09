Жена Збруева опровергла госпитализацию актера

Жена актера Збруева: Александр отправился в больницу на профилактику

Информация о якобы госпитализации актера кино и театра Александра Збруева является недостоверной. Об этом 360.ru сообщила его супруга Людмила.

По ее словам, артист отправился в больницу в плановом порядке.

«У нас все нормально, все хорошо. Это профилактика, которую он проходит каждый раз», — сказала она.

Telegram-канал Mash сообщал, что 87-летний актер якобы поступил в больницу в состоянии средней тяжести из-за спазмов в кишечнике.

В сентябре СМИ сообщали, что артисту якобы стало плохо в театре «Ленком» перед юбилейной постановкой «Вишневого сада». В беседе с 360.ru его дочь Татьяна также опровергла плохое самочувствие отца.

Широкому кругу зрителей Збруев известен по работам «Бедная Саша», «Большая перемена», «Ближний круг», «Убить дракона» и «Повесть о человеческом сердце».