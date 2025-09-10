«Не знаю, что говорят»: дочь Збруева опровергла сообщения, что ему стало плохо

Telegram-канал Mash сообщил, что народному артисту РСФСР Александру Збруеву стало плохо накануне перед спектаклем и врачи порекомендовали ему постельный режим. Однако его дочь Татьяна, тоже актриса «Ленкома», в разговоре с 360.ru опровергла эту информацию.

«Не знаю, что говорят. Все хорошо», — заявила она.

Артистка сообщила, что ее отец планирует 12 сентября выйти на сцену в одной из постановок.

В январе СМИ уже сообщали о госпитализации 87-летнего актера, однако сам Збруев в комментарии для СМИ позже уточнил, что всего лишь проходил плановое обследование.

Кроме того, актер рассказал, что не знает размера собственной пенсии. По его словам, та поступает на отдельный счет в банке, куда он даже не заглядывает.