Народного артиста Збруева госпитализировали в Москве

Известного актера и народного артиста России Александра Збруева доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, на протяжении нескольких дней 87-летний актер мучился от боли в животе и вызвал скорую. Врачи доставили его в больницу со спазмами в кишечнике, состояние Збруева оценили как средней тяжести.

Месяц назад артисту стало плохо перед юбилейной, 250-й постановкой «Вишневого сада» в «Ленкоме», где он планировал сыграть брата Раневской. В итоге режиссерам пришлось срочно менять актера, а Александру порекомендовали постельный режим.

В октябре 2024 года появилась информация, что Збруева привезли в больницу с повторным инсультом и приступами удушья. Артист заявлял, что на самом деле находится дома.

Широкому кругу зрителей Збруев известен по работам «Большая перемена», «Убить дракона» и «Повесть о человеческом сердце».