Жена Спивакова подтвердила, что он идет на поправку

Состояние дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова улучшилось. Об этом 360.ru сообщила его супруга Сати Спивакова.

Она прокомментировала новость о том, что ее мужа госпитализировали.

«Гораздо лучше», — ответила Спивакова на вопрос о состоянии артиста.

Спивакова рассказала, что концерт 24 июня с Хиблой Герзмава и НФОР в Калининграде пройдет без артиста. После этого расписание останется прежним: два месяца отдыха и открытие сезона с начала сентября.

«Вероятнее всего, осенью также состоится концерт с Алисой Бруновной Фрейндлих, который пришлось отменить 21 июня, но точной даты пока нет. Так что отмен больше не предвидится», — уточнила Спивакова.

Ранее о госпитализации дирижера сообщил митрополит Иларион. По его словам, причиной стало подозрение на инсульт. Позже священнослужитель уточнил, что предварительный диагноз не подтвердился, однако Спиваков остался в больнице под наблюдением врачей.

Жена дирижера рассказала, что инсульт специалисты даже не рассматривали.