«Даже подозрений не было»: Сати Спивакова опровергла слухи об инсульте мужа

Врачи не рассматривали диагноз инсульта у народного артиста СССР и дирижера Владимира Спивакова. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила его жена Сати Спивакова.

Диагноз она уточнять не стала, но подчеркнула, что небольшая проблема со здоровьем у мужа есть.

«Инсульта нет, и даже подозрений не было. <…> Есть небольшая проблема, но врачи уверены, что она легко устранима», — сказала Сати Спивакова.

О госпитализации прославленного дирижера с инсультом вечером в пятницу, 19 июня, сообщил митрополит Русской православной церкви Иларион. Он призвал всех молиться за здоровье 81-летнего Спивакова.

После священник уточнил, что предварительный диагноз не подтвердился, но дирижер остался в больнице.