«Жена проститутка, а дети не твои». Ревва рассказал о шантаже матери

Певец и шоумен Александр Ревва рассказал, что его мать грозилась пойти на шоу и заявить, что его супруга — проститутка, а он сам воспитывает чужих детей. Артист пожаловался на шантаж в интервью YouTube-каналу «Макарена» .

Ревва признался, что отношения с матерью у него были хорошими ровно до того момента, пока в его жизни не появилась Анжелика. Свекровь сразу не приняла невестку и детей сына.

Шоумен добавил, что сначала не мог понять, за что ему такой эгоцентризм со стороны матери. Он ведь не чья-то собственность. К тому же, артист не бросает мать, помогает ей, содержит.

«А мама постоянно называла жену проституткой или еще как-то, говорила, что дети не от меня. Это ее воображение», — сказал он.

Ревва предлагал матери обратиться к психологу, но безуспешно.

В 2022 году о себе напомнил отец артиста, который дал скандальное интервью, в котором назвал сына предателем. Ревва пояснил, что этот мужчина бросил его с сестрой, когда им было по четыре месяца. И впервые дал о себе знать, когда ему исполнилось 18 лет. Позвонил и заявил сыну, что тот родился по залету, а его мать он якобы всегда ненавидел.

Прошлым летом Ревва с супругой отметил 20-летие свадьбы, закатив вечеринку со свадебным дресс-кодом.