Мать Александры Реввы за 20 лет так и не приняла его жену

Юморист Александр Ревва: мать до сих пор не принимает мою жену Анжелику

Мать юмориста Александры Ревва за 20 лет так и не смогла приняла его жену. Шоумен пытался помочь разрешить этот конфликт, но ничего не получилось. Об этом он рассказал в интервью Роману Костомарову для RuTube-шоу «По душам».

«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я пытался исправить все, но никак. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила… А Анжелика украла меня у нее», — сказал он.

Любовь Рачеева в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что невестка сделала все возможное, чтобы она не общалась с Александром.

При этом мать Реввы назвала себя лучшей свекровью. По ее словам, когда сын приезжает в Сочи с шоу Артура Пирожкова, она покупает билеты, чтобы посмотреть на него.

В июне Александр Ревва необычно отметил 20-летие свадьбы с женой Анжеликой. Пара устроила вечеринку со свадебным дресс-кодом.