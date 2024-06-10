Жена Канье Уэста появилась на публике в «мешке»

Рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори засняли в международном аэропорту Нарита в Японии. Фотографии модели в мешковатом наряде опубликовало издание Daily Mail .

Рэпер вышел на публику в белом халате и широких брюках. Его жена надела бежевый мешковатый наряд в пол с рукавами до локтей.

Модель часто эпатирует общественность пикантными образами, однако в этот раз ее наряд оказался невероятно скромным, что удивило поклонников. Так, в конце мая Цензори заметили без штанов на улицах Лос-Анджелеса в сопровождении мужа.

Ранее бывшая ассистентка рэпера Лорен Пишотта обвинила артиста в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении. По ее словам, музыкант отправлял ей непристойные сообщения и видео сексуального характера.