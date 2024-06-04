Канье Уэста обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая модель OnlyFans, работавшая ассистенткой у американского рэпера Канье Уэста, Лорен Пишотта подала в суд на музыканта. Она обвинила его в сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении, сообщило издание TMZ .

Пишотта начала работать с Уэстом в июле 2021 года, когда он создавал свою линию модной одежды. Через год музыкант пообещал ей платить миллион долларов в год, если она удалит учетную запись в OnlyFans. По ее словам, после этого рэпер отправлял ей непристойные сообщения и видео сексуального характера.

Уэст уволил ассистентку в октябре 2022 года. В качестве компенсации ей предложили три миллиона долларов, которые, по заверению Пишотты, она так и не получила.

Недавно представители «Лужников» опровергли слухи о концерте Канье Уэста в Москве. Выступление якобы должно было состояться 8 июня.