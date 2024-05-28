Супругу Канье Уэста заметили без штанов на улицах Лос-Анджелеса

Супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает эпатировать общественность пикантными образами. Соответствующие фото опубликовал The Sun.
Папарацци удалось запечатлеть Цензори без штанов на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с мужем.
Также фотографы сняли ее в салоне машины Porche. Жена артиста, находясь за рулем, выезжала из отеля The Chateau Marmont.
На ней были капроновые колготки и топ телесного цвета. При этом по традиции Цензори не надела нижнее белье.
Недавно возлюбленная Уэста пришла в ресторан в черном лифе и кремовых кружевных колготках. От белья она также отказалась.
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