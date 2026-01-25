Народный герой в кино и скандальный дезертир в любви. Как живет актер Александр Петров
Александр Петров прошел путь от студенческого КВН до всероссийской славы. Зрители полюбили его за Гришу Измайлова, мечтали о встрече с ним после «Т-34» и стоя аплодировали его Гамлету. Как получилось, что народный герой бросил свою возлюбленную, чтобы жениться на незнакомке, и почему ему за радость надеть немецкую форму?
Личная жизнь Александра Петрова всегда балансировала на грани публичного романа и скрытой от глаз драмы. С 2015 по 2019 год его спутницей была актриса Ирина Старшенбаум, с которой они даже объявили о помолвке в 2017 году, но брак так и не состоялся.
Новый роман со Стасей Милославской начался в 2019 году после совместных съемок в фильме «Стрельцов». Однако их отношения, которые публика считала крепкими и долгими, внезапно оборвались в 2023 году совершенно неожиданным образом.
Все решил поступок, поразивший даже самых искушенных поклонников. В сентябре 2023 года Петров тайно расписался с незнакомкой по имени Виктория Антонова. Он сообщил, что они познакомились случайно на улице и спустя всего несколько встреч просто поехали в ЗАГС.
Это решение оказалось шоком для Милославской, которая, по некоторым данным, узнала об их разрыве и браке Петрова с Антоновой практически за день до церемонии. Резкая смена партнерши вызвала волну негодования среди коллег. А подруги бывшей девушки актера, в том числе Кристина Асмус, Александра Бортич и Екатерина Варнава, возмутились и осудили поступок актера.
Однако для самого Петрова это стало началом новой главы. В ноябре того же года пара сыграла пышную свадьбу, а в апреле 2025 года у них родился сын, которого назвали Федором.
Став отцом, актер не раз говорил, что это событие кардинально изменило его жизнь и мировоззрение. Но давайте вспомним, какой она была до этого водоворота любви Александра Петрова.
Из Переславля-Залесского на большой экран
Александр Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском в простой семье. Его отец работал электриком, а мать была фельдшером.
Первой серьезной страстью мальчика был футбол, в котором он подавал большие надежды. Однако в 15 лет из-за травмы ему пришлось оставить спортивную карьеру, что открыло дорогу к другому призванию.
Сначала юноша выбрал довольно практичный путь, поступив на экономический факультет местного университета. Все изменила студенческая самодеятельность: он играл в КВН и театральной студии «Антреприза», что и привело его на театральный фестиваль в Самарской области.
А уже там судьба свела Петрова с педагогом ГИТИСа, известным режиссером Леонидом Хейфецем. Хейфец разглядел в парне талант, что и решило его дальнейшую судьбу: Петров оставил экономику и поступил в ГИТИС на режиссерский факультет на курс мастера.
В Москве началась новая жизнь в общежитии и упорная учеба. Уже на втором курсе он дебютировал на телевидении с небольшой ролью в сериале «Голоса», а в 2012 году, сразу после получения диплома, получил первую главную роль.
Это был фэнтези-сериал «Пока цветет папоротник», съемки которого были настоящим испытанием. Петрову пришлось провести полгода на Алтае, где его герою периодически нужно было погружаться в холодную воду.
Съемки хоть и обернулись переохлаждением и операцией, но стали отличным трамплином. Этот трудный старт закалил его, и когда представился настоящий шанс, он уже был готов к стремительному взлету, который изменил российский кинопрокат.
От Вадика-Пулемета до «Золотого орла»
В середине 2010-х Александр Петров превратился в главный кассовый двигатель российского кино. Эта эпоха началась с роли Вадика-Пулемета в сериале «Закон каменных джунглей», где актер примерил образ провинциального бандита.
А настоящим прорывом стала роль Гриши Измайлова в ситкоме «Полицейский с Рублевки», мгновенно сделавшая Петрова любимцем самой широкой аудитории. Образ обаятельного, иногда неуклюжего, но честного парня отлично лег на запрос публики и прочно закрепил за актером статус «народного героя».
С этого момента Петрова начали рассматривать как гарант зрительского успеха. В 2017 году он снялся в масштабном фантастическом блокбастере «Притяжение», а следом покорил прокат спортивной мелодрамой «Лед», где сыграл хоккеиста Сашу Горина.
Апофеозом этой волны стал патриотический боевик «Т-34». Фильм стал одним из самых кассовых в истории российского проката, а лицо актера окончательно стало синонимом успеха.
Однако Петров не желал оставаться в рамках одного амплуа и искал творческого вызова. Таким испытанием для него стал сериал «Звоните ДиКаприо!», куда он, по собственному признанию, «стучался в закрытые двери» и убедил режиссера, что молодой герой, столкнувшийся с болезнью, будет драматичнее.
Вершиной же его актерской работы того периода признали роль Ильи Горюнова в экранизации романа «Текст». Эта работа принесла Петрову премию «Золотой орел» и позволила заявить о себе как о драматическом артисте, выходящем за рамки привычного образа «простого парня».
К концу 2010-х годов Александр Петров был самым востребованным и успешным актером своего поколения, символом нового, уверенного и коммерчески состоятельного российского кино. Но не обходилось и без скандалов, которые иногда принимали неприятные формы.
Танец, расколовший публику
Воскресным вечером 10 апреля 2016 года в прайм-тайм федерального канала «Россия 1» зрители увидели необычный номер в шоу «Танцы со звездами». Александр Петров вышел на паркет в форме офицера вермахта со свастикой на груди и бутафорским автоматом, чтобы исполнить с партнершей Анастасией Антелавой фокстрот любви немецкого солдата и русской девушки.
Это выступление, показанное незадолго до Дня Победы, мгновенно раскололо общество. Депутат Роман Худяков назвал танец неуважением к ветеранам, а депутат Андрей Клычков даже указал на возможное нарушение закона о запрете нацистской символики.
Роскомнадзор, однако, не нашел нарушений, сославшись на то, что закон не запрещает ее использование в произведениях искусства без цели пропаганды. А создатели шоу поспешили опубликовать свои извинения.
Но сам Петров довольно долго хранил молчание. Позже он объяснил, что хотел рассказать историю трагической обреченной любви и ожидал реакции, но не такого масштаба скандала.
Карьера и позиция в эпоху перемен
Профессиональная жизнь Александра Петрова в последние годы развивается по двум, казалось бы, противоречащим друг другу векторам. С одной стороны, он стал одним из громких голосов отечественного кинематографа, участвуя в масштабных и знаковых для массовой культуры проектах.
На экраны вышли третья часть хоккейной саги «Лед» и фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» по мотивам Булычева, собравший в прокате более миллиарда рублей. Одновременно актер появился в фильме «Дворец» культового режиссера Романа Полански.
С другой же стороны, в публичном поле, несмотря на известность, Петров предпочитает не фокусироваться на громких политических заявлениях. Свою гражданскую позицию актер определяет через кино и искусство, как это было в случае с фильмом «Текст», где он говорил о важности уважения к каждому человеку. И несмотря на внешний шум, жизнь и карьера продолжаются.
Новые роли и «золотые жилы»
Петров продолжает уверенно доминировать в топах российского проката, примеряя костюм Кота Базилио в новой экранизации «Буратино» и отправляясь на подводную лодку в боевике «Кракен». Однако, его все сильнее тянет к глубоко личным, почти камерным историям, как в сериале «Камбэк», где он сыграл человека без памяти.
Настоящим откровением для актера стал его авторский моноспектакль «Двадцать пять ноль один», который сложно назвать спектаклем в привычном понимании. Он представляет собой живой поэтический маршрут по его собственным стихам, где Петров создает «атмосферу подлинной, еле уловимой красоты».
Что касается будущего, Петров не скрывает желания вернуться к роли Гриши Измайлова из «Полицейского с Рублевки», называя этот проект «золотой жилой». Но вместе с тем он говорит и о желании работать с крупнейшими западными режиссерами, что не отменяет его преданность российскому кинематографу.