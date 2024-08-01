«Желательно до смерти». Артемий Лебедев рассказал, что оставит в наследство своим 10 детям
Дизайнер Лебедев оставит в наследство 10 детям по квартире
Наследники блогера и дизайнера Артемия Лебедева после его смерти получат по квартире. Об этом многодетный отец рассказал в интервью Юрию Дудю*. Беседа с Лебедевым доступна на YouTube-канале журналиста.
Дизайнер подчеркнул, что планомерно идет к реализации своего плана и уже накопил денег для покупки двух квартир.
«Я должен каждому ребенку оставить по квартире. Должен заработать и оставить. Желательно до смерти», — заявил Лебедев.
Согласно открытым данным, у Артемия Лебедева 10 детей от пяти женщин. Но основная доля наследников приходится на последний брак дизайнера, в котором родились шесть детей. В начале года Лебедев объявил о разводе и добавил, что хотел бы завести еще пятерых наследников.
Пока что звание самого многодетного отца плотно занял основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который признался что стал донором спермы для более чем 100 женщин в разных странах. Предприниматель добавил, что намерен раскрыть свой ДНК-код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.
Лукавство в заявлении Дурова нашла медицинский юрист Ирина Гриценко. В комментарии 360.ru она напомнила, что доноры спермы не могут получить информацию о своих детях, так как это медицинская тайна.
*Юрий Дудь — признан в России иностранным агентом.