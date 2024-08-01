«Желательно до смерти». Артемий Лебедев рассказал, что оставит в наследство своим 10 детям

Наследники блогера и дизайнера Артемия Лебедева после его смерти получат по квартире. Об этом многодетный отец рассказал в интервью Юрию Дудю*. Беседа с Лебедевым доступна на YouTube-канале журналиста .

Дизайнер подчеркнул, что планомерно идет к реализации своего плана и уже накопил денег для покупки двух квартир.

«Я должен каждому ребенку оставить по квартире. Должен заработать и оставить. Желательно до смерти», — заявил Лебедев.

Согласно открытым данным, у Артемия Лебедева 10 детей от пяти женщин. Но основная доля наследников приходится на последний брак дизайнера, в котором родились шесть детей. В начале года Лебедев объявил о разводе и добавил, что хотел бы завести еще пятерых наследников.