Збруев рассказал подробности о своей госпитализации

Народный артист России Александр Збруев рассказал РИА «Новости» о своем самочувствии в ответ на сообщения в СМИ о госпитализации. Актер заявил, что проходит плановое обследование.

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — отметил Збруев.

В октябре прошлого года Збруева экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на повторный инсульт. Актеру стало плохо утром 4 октября, он начал задыхаться, у него болела грудь. Збруеву вызвали скорую. Предположительно, это могли быть последствия недавнего инсульта.

Медики обнаружили у Збруева поражение головного мозга, однако «Ленком» не стал отменять спектакли с его участием. В театре отметили, что актер чувствует себя хорошо, улыбается и смеется.