Актера Збруева экстренно госпитализировали с подозрением на повторный инсульт

Народного артиста России Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на повторный инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Актеру «Ленкома» стало плохо утром 4 октября. Он начал задыхаться, пришлось вызвать скорую. Также у артиста болела грудь.

«Сейчас Збруев сдает анализы, его осматривают, чтобы поставить точный диагноз», — написали авторы поста.

По их данным, случившееся с актером — последствия недавнего инсульта.

Утром 4 октября в Москве экстренно госпитализировали советскую актрису Инну Выходцеву. У нее заподозрили инсульт. Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной — там Выходцева проживает последние несколько лет.