Актера Збруева c поражением головного мозга выпишут из больницы

Shot: актера Збруева, у которого нашли поражение мозга, выпишут из больницы

Известного актера Александра Збруева выпишут из больницы после обнаружения поражения головного мозга. Об этом стало известно известно Telegram-каналу Shot .

По информации источника, в настоящее время артист все еще госпитализирован, однако театр «Ленком» не намерен отменять спектакли с участием Збруева, ближайший из которых — «Вишневый сад» — должен пройти 22 октября.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер отметил, что артист чувствует себя хорошо, улыбается и смеется, главный администратор театра его ежедневно навещает.

В начале октября появилась информация, что Збруева отвезли в больницу с приступами удушья и повторным инсультом. При этом сам артист заявлял, что это фейк и он находится дома.

Широкому кругу зрителей Збруев известен по картинам «Убить дракона», «Большая перемена», «Повесть о человеческом сердце».