Защита рэпера Гуфа обжаловала приговор по делу о самоуправстве

Защита рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, обжаловала в апелляционной инстанции приговор по делу о самоуправстве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Жалобы поступили на приговор в отношении Долматова и других фигурантов дела. В конце февраля суд назначил рэперу год лишения свободы условно. Тогда же изменили квалификацию дела: вместо грабежа Долматову вменили самоуправство.

«В суд поступили апелляционные жалобы на приговор в отношении в том числе Долматова», — отметили в инстанции.

После оглашения приговора адвокат Сергей Жорин заявил, что во время разбирательства обвинение переквалифицировали на статью, которая допускала прекращение дела после примирения сторон. По его словам, потерпевший подал соответствующее ходатайство, но суд отказал и вынес обвинительный приговор.

Сторона защиты посчитала это решение неправедливым и планирует добиться мирного решения вопроса.