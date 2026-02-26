Рэпер Гуф назвал приговор несправедливым и пообещал его обжаловать

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил, что не считает справедливым приговор, назначенный ему по делу о самоуправстве, и намерен его обжаловать. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

«Не считаю [решение] справедливым абсолютно. Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Потерпевший поддерживает нас, подписано примирение. Но обвинение не согласилось — поступило указание от руководства. Непонятно, почему справедливость и Конституция в этом случае не работают. Будем разбираться, апеллировать, обжаловать», — сказал Долматов.

Наро-Фоминский суд приговорил Гуфа к году лишения свободы условно, переквалифицировав статью на более мягкую. Его приятель Геворк Саруханян получил аналогичное наказание.

Драка произошла в октябре 2024 года в банном комплексе в Апрелевке: между мужчинами вспыхнула ссора, Саруханян удерживал потерпевшего, а Гуф ударил его дважды по лицу. После этого у мужчины пропал iPhone 14 Pro.

Прокурор запрашивала для рэпера два года условно. На протяжении всего процесса Гуф и его защита отказывались от комментариев.