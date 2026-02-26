Гуфу вынесли приговор за драку в бане

Рэпера Гуфа приговорили к году условно за драку в сауне

Известного рэпера Гуфа (Алексея Долматова) приговорили к одному году условно за драку с подмосковной сауне. Решение Наро-Фоминский суд огласил на заседании в четверг.

«Признать виновным сроком на один год. Наказание считать условным с испытательным сроком на один год», — огласила вердикт судья.

Долматов в ходе заседания в четверг выступил с последним словом, извинился перед потерпевшим и журналистами. Рэпера и его друга признали виновными по статье «Самоуправство».

Суд перед этим отклонил ходатайство потерпевшей стороны о прекращении дела в связи с примирением сторон — обвинение высказалось против. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ранее в Екатеринбурге к реальному сроку приговорили бывшую Гуфа — участницу «Дома-2» Яну Макарову. Суд установил, что девушка обманом выманила 23 миллиона рублей у другого экс-возлюбленного.