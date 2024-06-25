Заразившийся ботулизмом актер Алексей Бардуков выздоровел

Звезда сериалов «Диверсант» и «Перевал Дятлова» Алексей Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом и в ближайшее время планирует вернуться к работе. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на близкого родственника актера.

Из больницы Бардукова уже выписали. Он чувствует себя хорошо.

О госпитализации артиста стало известно 19 июня. СМИ сообщали, что врачи заподозрили у него ботулизм и микроинсульт. Предположительно, Алексей Бардуков отравился салатом с ядовитой фасолью 16 июня. У него начались головокружение и слабость, поднялось давление. Скорую помощь вызвала его жена. Актера тут же увезли в московскую больницу. Медики оценивали состояние пациента как среднетяжелое.

В России из оборота изъяли более 250 тонн пищевой продукции и сырья для предотвращения риска заражения ботулизмом.

В июне к врачам с подозрением на ботулизм обратились более 120 жителей Москвы. Кроме того, признаки заболевания фиксировали у пациентов в Нижнем Новгороде и Казани.