Более 250 тонн продукции в России изъяли из оборота из-за ботулизма

Эксперты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 250 тонн сырья и пищевой продукции для «предотвращения эпидемических рисков, связанных с ботулизмом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди изъятой продукции — складские запасы.

Из стационаров выписали 149 человек. Специалисты взяли более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции, и провели более 7,2 тысячи исследований. В Роспотребнадзоре добавили, что в отдельных регионах случаи ботулизма выявили у жителей, которые питались зараженной едой, находясь в других субъектах России.

Ботулизм — опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum. В июне с подозрением на ботулизм к врачам обратился 121 житель Москвы. Десятки людей оказались в реанимации. Московские следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Признаки заболевания также фиксировали в Казани, Нижнем Новгороде.