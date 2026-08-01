«Запирали в раздевалке». Логинову-младшему доставалось за статус сына Гены Букина

Популярность актера Виктора Логинова вредила его семье. Сын Александр Логинов пожаловался на нехватку внимания от родителя и буллинг в школе, сообщил Starhit .

Логинов-старший обрел популярность благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Его сына дразнили за то, что отец играл бедного простака.

«Меня дразнили: „Ты сын Гены Букина!“. <…> В школе меня запирали в раздевалке и били. Когда мне было 12, старшеклассники разбили мне щеку, после этого я начал заниматься тайским боксом», — рассказал 19-летний парень.

Его детство омрачало и то, что сначала из-за работы, а затем из-за развода отец проводил с сыном мало времени. Логинов-младший рассказал, что многочисленные браки актера тоже становились поводом для насмешек.

Ранее четвертая по счету жена Логинова, Мария Гуськова, обвинила его в изменах и домашнем насилии. Несмотря на скандал, супруги помирились.