Актер Логинов объявил о разводе с четвертой женой после скандала

Четвертая жена Виктора Логинова Мария заявила об уходе от актера. После того, как она обвинила звезду сериала «Счастливы вместе» в побоях и измене, он подтвердил их развод, сообщил StarHit.

Артист эмоционально прокомментировал обвинения в свой адрес. По словам Логинова, его пока еще официальная супруга якобы имеет проблемы с психикой.

«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал он.

Однако ее заявления об измене и избиениях Логинов предпочел не обсуждать с журналистами.

Супруга звезды сериала «Счастливы вместе» впервые сообщила о решении расторгнуть брак в соцсетях. По ее словам, она долгое время оправдывала поведение мужа. На фоне этого у девушки появились серьезные проблемы со здоровьем, среди них резкая потеря веса.

