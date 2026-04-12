«Покорила меня»: Виктор Логинов вернулся к обвинившей его в абьюзе молодой жене

Развод актера Виктора Логинова с его четвертой супругой, Марией Гуськовой, не состоялся. Звезда сериала «Счастливы вместе» в комментарии журналу The Voicema g заявил, что брак удалось спасти, и теперь супруга снова рядом.

При этом журналисты обратили внимание, что на премьеру фильма «Петрушка» актер пришел в одиночестве. На вопрос о том, можно ли поздравить его с воссоединением с женой, Логинов ответил утвердительно.

«Моя жена покорила меня через желудок и другие места. Моя жена может готовить мне все что угодно», — заверил артист.

Скандал, грозивший перерасти в развод, возник в конце прошлого года, когда 26-летняя Мария Гуськова в своем обращении к подписчикам в социальных сетях рассказала, что устала от постоянных измен и абьюза со стороны 51-летнего мужа. Она подчеркнула, что уже опасается за свою безопасность.

Логинов на просьбу журналистов прокомментировать обвинения жены назвал ее «психически нездоровым человеком». Он подчеркнул, что начал процедуру развода.