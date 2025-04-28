Захотела понюхать собаку. Беременная Ида Галич рассказала о своих необычных желаниях

Ида Галич ждет второго ребенка . Блогерша уверяет, что беременность у нее проходит легко. В начале был небольшой токсикоз, но потом Ида стала энергичной и даже поехала в Антарктиду. Однако необычная прихоть у знаменитости все же возникла: захотелось понюхать мокрую собачью шерсть, сообщило издание 7Дней.ru .

«Это в первый раз, когда мне в эту беременность захотелось чего-то необычного», — призналась Галич.

Ида хотела понюхать собачью шерсть после мытья, когда она еще пахнет шампунем.

На съемочную площадку к Галич пришел ее возлюбленный с мопсом. Артистка с удовольствием поиграла с питомцем и отметила, что тот пахнет именно так, как она и хотела.

Избранник Галич — ее партнер по бизнесу Олег Ледвич. В прошлом году он сделал звезде интернета предложение в ОАЭ. Пара долго не раскрывала эту новость. Ледвич подарил Галич кольцо с бриллиантом.