Ида Галич сообщила поклонникам о беременности

Телеведущая и блогер Ида Галич заявила, что скоро станет матерью. В Telegram-канале звезда опубликовала фото с округлившимся животом.

На снимках она позировала в облегающем черном платье с необычными рукавами — в форме белоснежного цветка с темной сердцевиной.

«Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями», — написала блогер.

Телеведущая отметила, что теперь будет стараться меньше нервничать и больше радоваться.

Отцом ребенка стал партнер Галич по бизнесу Олегом Ледвич. Мужчина сделал ей предложение в прошлом году, во время отдыха в ОАЭ. Пара до последнего держала эту новость в тайне. Избранник подарил звезде кольцо с бриллиантом, фото которого она сразу отправила маме.