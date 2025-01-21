Загорающая голой Волочкова распугала отдыхающих на Мальдивах
Super: отдыхающие на Мальдивах пожаловались на загорающую топлес Волочкову
Анастасия Волочкова начала Новый год с традиционного путешествия на Мальдивы, которое обернулось скандалом. Балерина загорала топлес, чем оскорбила постояльцев одного из отелей. Как сообщило издание Super, после жалоб отдыхающих администрация высадила вдоль виллы балерины со стороны пляжа кусты.
На праздновании своего 49-летия знаменитость подтвердила эту информацию. Однако ее версия событий несколько расходится с тем, что сообщали инсайдеры.
По словам Анастасии Волочковой, ее вилла находилась на краю острова и примыкала к бару, поэтому знаменитая балерина все время была на виду у отдыхающих. Чтобы люди не глазели и не снимали ее, руководство острова предложило установить изгородь.
«Я выхожу на следующее утро, а там кусты! Менеджеры острова реально высадили за ночь кусты!» — рассказала Волочкова.
Как стало известно ранее, Волочкова улетела на Мальдивы с 26-летним танцором Марчелло Абаби. В интернете сразу же появились слухи о том, что у балерины новый роман. Однако она пока не подтвердила свою связь с молодым человеком.
Недавно Волочкова сама намекнула, что у нее появился возлюбленный, который младше ее на 22 года. В соцсетях знаменитости опубликовали несколько снимков в объятиях ухажера.