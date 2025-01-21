Загорающая голой Волочкова распугала отдыхающих на Мальдивах

Анастасия Волочкова начала Новый год с традиционного путешествия на Мальдивы, которое обернулось скандалом. Балерина загорала топлес, чем оскорбила постояльцев одного из отелей. Как сообщило издание Super , после жалоб отдыхающих администрация высадила вдоль виллы балерины со стороны пляжа кусты.

На праздновании своего 49-летия знаменитость подтвердила эту информацию. Однако ее версия событий несколько расходится с тем, что сообщали инсайдеры.

По словам Анастасии Волочковой, ее вилла находилась на краю острова и примыкала к бару, поэтому знаменитая балерина все время была на виду у отдыхающих. Чтобы люди не глазели и не снимали ее, руководство острова предложило установить изгородь.

«Я выхожу на следующее утро, а там кусты! Менеджеры острова реально высадили за ночь кусты!» — рассказала Волочкова.

Как стало известно ранее, Волочкова улетела на Мальдивы с 26-летним танцором Марчелло Абаби. В интернете сразу же появились слухи о том, что у балерины новый роман. Однако она пока не подтвердила свою связь с молодым человеком.

Недавно Волочкова сама намекнула, что у нее появился возлюбленный, который младше ее на 22 года. В соцсетях знаменитости опубликовали несколько снимков в объятиях ухажера.