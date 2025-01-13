Анастасия Волочкова рассекретила роман с 26-летним танцовщиком

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с 26-летним танцовщиком

Фото: РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова перестала скрывать новый роман. Ее возлюбленным оказался 26-летний танцовщик и певец Марчел, сообщил 5-tv.ru.

Балерина старше избранника на 22 года, но это не помешало ей отправиться вместе с молодым человеком на Мальдивы. В соцсетях знаменитость опубликовала несколько романтических кадров, на которых наслаждается отдыхом в объятиях ухажера.

Знакомство Анастасии и Марчела состоялось на работе. Танцовщик выступает партнером Волочковой в ее шоу «Одержимость».

Ранее балерина рассказала, почему стала все чаще появляться на светских мероприятиях в париках. По словам звезды, накладные волосы очень выручают ее, поскольку избавляют от необходимости ежедневно делать укладку. Отращивать собственную длину Анастасия не хочет, поскольку длинные волосы будут мешать ей при репетициях.

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