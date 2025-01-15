«Романтическое путешествие». Волочкова улетела на Мальдивы с молодым танцором

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на днях призналась, что отдыхает на Мальдивах с танцором ее балета в шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. В сети тут же предположили, что у балерины новый роман, но она пока не подтверждала связь с молодым человеком, сообщил kp.ru.

В интервью изданию Волочкова рассказала, что ей пришлось немного отложить поездку на Мальдивы, чтобы у них с Абаби пересеклись рабочие графики. Также балерина ждала его возвращения из Китая, куда он уезжал на несколько недель.

Следующее выступление пары состоится 25 января, поэтому они решили репетировать и на курорте. Волочкова называла Марчело своим другом и партнером.

«А пока мы прекрасно проводим время на Мальдивах. Заодно репетируем на пляже. Но, конечно, больше отдыхаем. Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяет и творчество, и дружба, и это здорово! Прекраснейшее романтическое путешествие», — рассказала артистка.

Волочкова часто прилетает отдыхать на Мальдивы и каждый раз в новой компании. Чаще всего в поездках ее сопровождают мужчины. Личная жизнь балерины всегда была объектом для обсуждения. Поэтому появление рядом с артисткой 26-летнего танцовщика тут же стало поводом для того, чтобы записать его в избранники звезды.

Недавно Волочкова сама намекнула, что у нее появился возлюбленный, который младше ее на 22 года. В соцсетях знаменитость уже показала несколько романтических кадров, сделанных в объятиях ухажера. При этом она скрыла комментарии под некоторыми роликами, чтобы не испортить себе отдых с любимым человеком.