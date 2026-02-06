Задержание комика Сабурова во Внуково попало на видео

Появилось видео задержания комика Нурлана Сабурова в столичном аэропорту Внуково. По данным телеграм-канала Baza , стендапер узнал о запрете на въезд в Россию только по прилете в Москву.

На записи видно, как сотрудники аэропорта останавливают комика и говорят ему брать вещи и идти за ними.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение приняли из-за критики специальной военной операции, а также из-за нарушений миграционного и налогового законов.

Ночью 34-летний комик вернулся в Москву рейсом Fly Dubai. Он летал в Эмираты для съемок рекламы автомобиля. Прямо в аэропорту артисту вручили документ о запрете. Во многих российских городах уже отменили концерты Сабурова.

В мае прошлого года Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Он находился в России дольше положенных 90 дней.

Примечательно, что много лет Сабуров выступал, не имея российского гражданства. Но это не помешало Forbes в 2020 году включить его в топ-30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Более того, он занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских YouTube-блогеров.