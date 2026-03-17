Лерчек оплатила многомиллионную задолженность

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) после выхода из-под домашего ареста погасила задолженность перед налоговой. Об этом сообщил журнал Super .

Знаменитость выплатила ФНС более 175 миллионов рублей. Долг ИП Лерчек перед налоговой числился еще несколько дней назад, но теперь его полностью погасили.

Суд 16 марта освободил блогера из-под домашнего ареста в связи с тяжелым заболеванием. Адвокат Юлия Лысановская рассказала, что у ее подзащитной обнаружили рак четверной стадии, поэтому она не может передвигаться самостоятельно. Болезнь дала метастазы в легкие, ноги, позвоночник и мозг, из-за чего Чекалина ослепла на один глаз.

Против блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело по статьям о совершении валютных операций и переводе денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. В связи с болезнью Лерчек судебное производство приостановили до ее выздоровления.