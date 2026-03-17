Лерчек оплатила многомиллионную задолженность
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) после выхода из-под домашего ареста погасила задолженность перед налоговой. Об этом сообщил журнал Super.
Знаменитость выплатила ФНС более 175 миллионов рублей. Долг ИП Лерчек перед налоговой числился еще несколько дней назад, но теперь его полностью погасили.
Суд 16 марта освободил блогера из-под домашнего ареста в связи с тяжелым заболеванием. Адвокат Юлия Лысановская рассказала, что у ее подзащитной обнаружили рак четверной стадии, поэтому она не может передвигаться самостоятельно. Болезнь дала метастазы в легкие, ноги, позвоночник и мозг, из-за чего Чекалина ослепла на один глаз.
Против блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело по статьям о совершении валютных операций и переводе денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. В связи с болезнью Лерчек судебное производство приостановили до ее выздоровления.