Ослепшая на один глаз блогер Лерчек потеряла возможность передвигаться самостоятельно

Адвокат Лысановская: Лерчек почти не может передвигаться без посторонней помощи

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой обнаружили рак, теперь не может передвигаться самостоятельно. Об этом заявила в ходе судебного заседания ее адвокат Юлия Лысановская, сообщил ТАСС .

«В настоящее время Чекалина практически не может передвигаться без посторонней помощи», — сказала она.

Ранее адвокат сообщила, что из-за метастазов в головном мозге ее подзащитная потеряла зрение на один глаз.

Три дня назад у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс химиотерапии.

Ранее адвокаты Чекалиной выступили за отмену домашнего ареста подзащитной и приостановление уголовного производства до ее полного выздоровления. Юристы подчеркнули, что блогер страдает тяжелым заболеванием и заботится о грудном ребенке.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются в совершении валютных операций и переводе денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Дело связано с продажей онлайн-марафонов Лерчек.