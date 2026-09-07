Выступление экс-солистки Boney M на вечеринке правых вызвало скандал в Британии
Солистка Boney M Митчелл осудила Уильямс за выступление на съезде Reform UK
Выступив на антимигрантском съезде Reform UK, певица Мейзи Уильямс предала идеалы группы Boney M. Об этом ее бывшая коллега, первая вокалистка коллектива Лиз Митчелл заявила изданию PoliticsHome.
Она осудила Уильямс за выступление с группой Boney M. featuring Maizie Williams на арене NEC в Бирмингеме. Эта вечеринка приурочена к окончанию съезда Reform UK, организованного реформистским движением правого популиста Найджела Фараджа.
«Безрассудные лицемеры, которые понятия не имеют, как исполнялись эти песни и какой глубокий смысл они несут, осмеливаются притворяться теми, кем они не являются», — заявила Митчелл.
Певица напомнила, что хиты Daddy Cool и Rasputin несли в себе энергию любви и мира. По ее мнению, Великобритания должна остаться гостеприимным местом для иммигрантов и просителей убежища.
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