Выступление экс-солистки Boney M на вечеринке правых вызвало скандал в Британии

Выступив на антимигрантском съезде Reform UK, певица Мейзи Уильямс предала идеалы группы Boney M. Об этом ее бывшая коллега, первая вокалистка коллектива Лиз Митчелл заявила изданию PoliticsHome .

Она осудила Уильямс за выступление с группой Boney M. featuring Maizie Williams на арене NEC в Бирмингеме. Эта вечеринка приурочена к окончанию съезда Reform UK, организованного реформистским движением правого популиста Найджела Фараджа.

«Безрассудные лицемеры, которые понятия не имеют, как исполнялись эти песни и какой глубокий смысл они несут, осмеливаются притворяться теми, кем они не являются», — заявила Митчелл.

Певица напомнила, что хиты Daddy Cool и Rasputin несли в себе энергию любви и мира. По ее мнению, Великобритания должна остаться гостеприимным местом для иммигрантов и просителей убежища.

Ранее историк Лиза Хилтон рассказала о выходке визажистов на съемках с Фараджем. Его специально гримировали грязными кистями.