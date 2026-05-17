Конец эпохи: Кир Стармер покидает пост премьера? Что стало последней каплей Политолог Станкевич: Стармер не сможет уйти в отставку на своих условиях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что может уйти в отставку, но на собственных условиях. О чем идет речь и почему глава кабмина заговорил об увольнении — в материале 360.ru.

Бунт против правительства Стармер продолжает галерею провалившихся премьер-министров, заявил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Представить себе, что портреты где-нибудь на Даунинг-стрит, 10, вывешивают на стене: они провалились и они губили Великобританию, начиная с Лиз Трасс, которая 49 дней всего была премьер-министром. Дальше Борис Джонсон и все остальные. И вот теперь наконец Кир Стармер», — добавил он. В Британии наблюдается острейший экономический кризис и полное проседание промышленности. Автопром и металлургия на ладан дышат. Дыра в бюджете достигает 22 миллиардов фунтов стерлингов, и ее так и не удалось закрыть.

Развивается бунт внутри Великобритании, бунт против правительства и лично Стармера. Чем он достал? Во-первых, об экономической ситуации мы сказали уже, он в этом просто запутался. Продолжение массовой миграции и этот страшный скандал, когда он фактически продавил назначение своего приятеля Питера Мандельсона послом в Соединенные Штаты, скрывая информацию, что этот самый Питер Мандельсон был на острове Джеффри Эпштейна и по уши в этой скандальной истории сидит. Сергей Станкевич

На этом фоне начался бунт в партии Стармера. Толчком стали в том числе разгромные результаты выборов, где политическое объединение потеряло порядка четырех тысяч мест. «Это стало последней каплей. Сейчас уже больше 80 членов парламента от Лейбористской партии выступают за его отставку, этого достаточно. Кроме того, объявились два претендента на его пост: мэр Большого Манчестера Эндрю Бернэм <… > и экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг», — отметил политолог.

Стритинг уже ушел в отставку из правительства, чтобы бороться с премьер-министром. Вместе с ним должности покинули более молодые министры. «Это уже и правительственный кризис. Деваться вроде бы Стармеру некуда. Он одно время пытался сопротивляться. <… > Главный его лозунг — это „или я, или хаос“. Придет к власти Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK, правый популист, друг Дональда Трампа и Илона Маска», — заявил Станкевич. Он не исключил досрочных выборов в Великобритании, на которых действительно может победить Фарадж.

Триумфально ворвется третья партия, которая принципиально настроена на полное переформатирование британской государственности. Сергей Станкевич

На каких условиях уйдет Стармер Стармер вступил в переговоры, так как понимает, что ему все равно придется уволиться. Однако он пытается диктовать свои условия. «Пытается условия продиктовать, каких-то своих людей оставить, какую-то позицию зарезервировать внутри партии, то есть он из политики не уходит и попытается отступной вариант для себя оговорить. Шансы минимальны», — считает Станкевич. Стармер вряд ли сохранит какие-то свои условия при неизбежном уходе.

Потому что пошли массовые митинги. В Британии в целом и в Лондоне в частности, 150-тысячный митинг в Лондоне — это вообще невероятная вещь по нынешним временам, но он состоялся. Сергей Станкевич

Борьба за пост премьера уже в самом разгаре, но лейбористы в итоге договорятся, предположил политолог. «Но даже для этого им не нужно оставлять Стармера в партийном руководстве. Я думаю, будут они настаивать на его полном выходе из всех партийных позиций. <… > Идет последний торг со стороны Стармера, который, скорее всего, для него ничем хорошим не закончится», — отметил он.

Как уход Стармера повлияет на международные отношения Лейбористы видят выход в некоем сближении с Европой, но это чистая риторика. «Никакого реального сближения не получится. Евросоюз сейчас в свои проблемы погружен. Вешать еще и британские проблемы на себя никто не захочет. Поэтому единственное, что мог бы сделать новый кабинет лейбористов, это дистанцироваться от слишком глубокой вовлеченности в украинские дела», — заявил эксперт. Это сэкономит деньги, силы и поправит имидж Британии.

Самое главное, если меняется премьер, то уходит откровенно проукраинская позиция. Даже не столько проукраинская, сколько персональная ставка Британии на Зеленского и его команду. Сергей Станкевич

Партия вряд ли примет условия Стармера, чтобы повесить на него все ошибки. «Если остается Стармер в руководстве и играет видную роль в партии, оставив пост премьера, обнуления ситуации, самоочищения партии не получится. И угроза полного поражения на выборах, разгромного, остается. Так что вряд ли эти условия будут приняты партийным руководством лийбористов», — заключил Станкевич.