Лидера британской политической партии Reform UK Найджела Фараджа загримировали грязными кистями. На них были биологические жидкости, утверждает источник газеты Daily Mail .

Лиза Хилтон, историк и автор бестселлеров, а также ведущая документальных программ на BBC, сделала сенсационное заявление. Она утверждает, что лицо Фараджа во время съемок намеренно накрасили грязными кистями.

По ее словам, визажисты специально совершили неприемлемые действия в отношении лидера партии Reform UK.

«Фарадж отказывается комментировать, но такая новость может не удивить сторонника Brexit, который давно обвиняет „Би-би-си“ в предвзятости в пользу левых и сторонников сохранения членства в ЕС», — говорится в материале.

Представители «Би-би-си» отвергли обвинения, заявив, что все слухи безосновательны.

Правительство Великобритании потратило 500 тысяч фунтов (примерно 52,7 миллиона рублей) на создание нового дизайна официального сайта. Для этой цели было привлечено рекламное агентство M&C Saatchi.

Новый дизайн главной страницы правительственного сайта и сумма контракта на его создание вызвали недовольство среди чиновников. Зия Юсуф, представитель партии Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем, назвал эти изменения пустой тратой государственных средств.