Вышла замуж назло. Водонаева рассказала о погибшем на СВО экс-женихе

Бывший жених экс-ведущей «Дома-2» Алены Водонаевой погиб в Курской области, он был награжден Орденом Мужества. Похороны прошли 5 февраля, сообщила блогер в своем Telegram-канале.

О гибели бывшего возлюбленного она узнала от рэпера Алексея Долматова. Гуф рассказал, что об Антоне Короткове несколько месяцев не было никаких новостей, а потом стало известно о его гибели в зоне СВО.

Семья Короткова сообщила Водонаевой, что его похороны состоялись в среду, 5 февраля. Телеведущая поделилась своими переживаниями по поводу утраты экс-жениха, ведь даже после разлуки их связывали дружеские отношения.

«Моя мама иногда выступала катализатором в наших ссорах, мирила нас. Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Мы тяжело расставались, любя друг друга», — написала Водонаева.

Также она рассказала, что Антон делал ей предложение и они долго были в статусе жениха и невесты. Однако, в какой-то момент влюбленные приняли решение расстаться.

По словам Водонаевой, она очень быстро вышла замуж. Это произошло назло Короткому. А после развода в 2019 году блогер возобновила общение и они иногда переписывались.

Ранее Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей. Ведущая очень сильно из-за этого переживала, поэтому прибегала к помощи психолога.