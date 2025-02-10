Бывший жених экс-ведущей «Дома-2» погиб на СВО

Бывший возлюбленный экс-ведущей «Дома-2», блогера и фотомодели Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне специальной операции. Об этом девушка сообщила в Telegram-канале .

Водонаева разместила фотографию с бывшим женихом, сопроводив снимок эмодзи с разбитым сердцем. Поклонники модели спросили в комментариях, что случилось, на что она ответила коротко — «СВО».

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) в социальной сети также опубликовал фотографию Короткова с подписью «Спи спокойно, друг».

Именно Гуф познакомил пару еще в 2015 году. Тогда Коротков сделал Водонаевой предложение, однако до свадьбы дело не дошло. Молодые люди расстались в 2016 году, но сохранили теплые дружеские отношения.

В апреле 2021 года Алена Водонаева пережила инсульт. Спустя пару месяцев она упала в обморок в отеле в Санкт-Петербурге из-за второго апоплексического удара.