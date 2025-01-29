«Начинала ехать крыша». Водонаева призналась в бесплодии

Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей

Блогер Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей. Об этом телеведущая рассказала в интервью на YouTube-канале Мариам Тилляевой.

По словам бывшей участницы телестройки «Дом-2», у нее произошло три выкидыша и только четвертая беременность оказалась удачной. Она родила сына, которому сейчас уже 14 лет.

«С 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога», — призналась блогер.

О своей беременности Водонаева практически никому не говорила. Он отметила, что на тот момент ее муж Алексей Малакеев очень сильно переживал за ее состояние.

Малакеев и Водонаева расстались через год после рождения сына. Но экс-супруги смогли остаться в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать сына.

В апреле 2021 года Алена Водонаева пережила инсульт. Спустя пару месяцев в Санкт-Петербурге она упала в обморок в отеле. Как оказалось, случился второй апоплексический удар.