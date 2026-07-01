«Выливают то, чем наполнены»: Сати Казанова ответила обвиняющим ее в сектантстве критикам

Певица и экс-солистка «Фабрики» Сати Казанова прокомментировала обвинения в сектантстве. Об этом сообщил портал «Леди Mail» .

Артистка заявила, что подобные пересуды ее не обижают, поскольку за годы она выработала иммунитет к глупостям и человеческому невежеству. Казанова добавила, что критики даже не пытаются разобраться в ее новых интересах, а просто «выливают из себя то, чем наполнены».

«Подобные пересуды меня не обижают, потому что с годами я выработала иммунитет, который позволяет мне не обращать внимания на глупости и человеческое невежество», — заявила певица.

Она также отметила, что сочувствует недоброжелателям, считая их несчастными и наполненными злобой, раздражением и недовольством.

Ранее певица опровергла слух о том, что она якобы несколько дней ходила с пуповиной после родов.