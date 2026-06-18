Сати Казанова опровергла сообщения о том, что она якобы несколько дней ходила с пуповиной

Сати Казанова дала интервью KP.RU , в котором развеяла слухи о своих родах. Артистка опровергла сообщения о том, что она якобы несколько дней ходила с пуповиной.

По словам певицы, для нее был важен так называемый золотой час после рождения ребенка: врачи и она сама дождались, когда пуповина полностью отпульсирует и младенец получит все необходимые микроэлементы.

«Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа», — пояснила Казанова.

Певица добавила, что пуповину перерезал ее муж Стефано Тиоццо, который с удовольствием согласился на парные роды. Казанова посоветовала каждому мужчине не бояться и по возможности присутствовать на родах, написал сайт aif.ru.

Также Сати Казанова объяснила, почему дистанцировалась от мира шоу-бизнеса. По ее словам, это произошло очень органично, потому что сейчас она делает музыку вне формата светской хроники.