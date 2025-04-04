«Вы хотите знать правду?». Седокова неожиданно высказалась о Тимме

«7 дней»: Седокова заявила, что Тимма долго не работал и украл у нее телефоны

Певица Анна Седокова впервые после гибели бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась о нем. Ее слова привел журнал «7 дней» .

Отвечая на обвинения в пропаже денег спортсмена, Седокова заявила, что ее бывший муж несколько последних лет жизни не работал и их семью содержала она. Кроме того, она обвинила Тимму в краже телефонов, которые она после смерти баскетболиста вернула себе.

«Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем?» — написала артистка.

В феврале Седокову заметили в самолете вместе с рэпером Natan (Алишером Мирзохоновым). Музыканты направлялись в Оман на съемки нового реалити-шоу.

Тимма покончил с собой в Москве 17 декабря прошлого года. Ему было 32. Тело баскетболиста кремировали в Латвии, но пока не похоронили — как сообщил отец Тиммы, из-за юридических проблем.